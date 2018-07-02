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Экономика

Онищенко прокомментировал идею о введении экологического налога

(обновлено: 19:19 02.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГеннадий Онищенко. Архивное фотоГеннадий Онищенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Повышение акцизов на сигареты было бы более эффективным методом борьбы с табакокурением и его последствиями, в том числе в сфере экологии, чем введение экологического налога, механизм которого не проработан, считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Запрет курения. Архивное фото
© Fotolia / PiLensPhoto
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Ранее министерство здравоохранения России направило в Минприроды письмо, в котором предложило ввести экологический налог для производителей сигарет. Согласно письму ведомства за подписью замминистра Олега Салагая, введение такого налога могло бы позитивно сказаться на экологии России, а средства могли бы быть направлены на финансовую поддержку мероприятий в сфере экологии и внедрение природоохранных технологий.

В Минздраве уточнили РИА Новости, что отходы от табачной продукции могут представлять опасность как для человека, так и для окружающей среды, обосновав тем самым свое предложение.

"Само повышение цены, в том числе за счет этого, оно, конечно, похвально. Но я бы все-таки избрал в данном случае понятную и уже отработанную правоприменительную практику повышения акцизов. Это было бы более эффективно. А так сейчас отвлечемся на экологический налог, который пока непонятно что из себя представляет, и потеряем время", — сказал РИА Новости Онищенко.

Цех производства сигарет. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Совфеде прокомментировали идею об экологическом налоге на сигареты

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, так или иначе стоимость акцизов все равно необходимо поднимать, независимо от того, будет ли вводиться экологический налог или нет. "Был бы или не был экологический налог, все равно поднимать акцизы надо до дискомфортной цены экономической доступности, чтобы было дорого, прежде всего, для молодежи, да и, собственно, для всех", — добавил Онищенко.

В свою очередь глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с РИА Новости также отметил, что эта тема нуждается в проработке не только с позиции Минприроды, но и с точки зрения того, сколько планируется получать средств от сбора такого налога, их целевого назначения и способа контроля, предупреждающего нецелевое расходование.

"Я вам могу в пример привести историю с экологическим сбором, который платят те, кто производят товары в той или иной упаковке и не утилизируют ее. С экологического сбора планировали собирать 6 миллиардов в первый же год и направить их в регионы. В итоге собрали всего миллиард, и нам пришлось еще на законодательном уровне специально уточнять направление использования этих средств, чтобы они пошли только на утилизацию мусора, иначе они вообще были размыты", — пояснил Бурматов.

Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новый глава Минприроды предложил тратить на экологию средства россиян

Он также отметил, что табачный дым и продукты потребления табака действительно наносят вред окружающей среде, однако в случае введения экологического налога возникает вопрос, как с помощью этих средств планируется этот ущерб восполнять.

"Я не могу сказать то, что я поддерживаю или не поддерживаю эту инициативу. Мой вердикт – она требует очень серьезного и тщательного изучения. Наверняка она будет иметь высокий резонанс, и хотелось бы заранее понять, какой будет эффект и будет ли он в принципе", — добавил Бурматов.

Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Минздраве предложили ежегодно поднимать акцизы на алкоголь и табак
Вместе с тем замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль идею экологического налога поддержал. "Я выступлю однозначно "за". Любые поправки в законодательство, которые будут способствовать снижению количества курильщиков, я приветствую, так как вред от курения очевиден и не подлежит обсуждению", — сказал он РИА Новости.

Депутат также напомнил, что экологический налог на сигареты уже предусмотрен новой антитабачной концепцией до 2022 года, разработанной Минздравом. "Пока конкретная сумма предполагаемого налога еще прорабатывается. Да, возможно, новый налог приведет к увеличению стоимости пачки сигарет. По оценке Минздрава, таким способом — повышением цены из-за акцизов и новых сборов — можно отучить от курения около 2 миллионов россиян", — добавил Огуль.

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Экономика
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
step0510
А автомобили для экологии безвредны ? Сколько они, по сравнению с курильщиками, яда выбрасывают в атмосферу ?
19:27
02.07.2018
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edikedikov
От курящих людей вред только для них. А вот от автомобильные выхлопы травят атмосферу. Надо поднять стоимость бензина. А курение - ерунда. К тому же итак цены выше, чем за границей. Станет выгодна контрабанда сигарет
19:28
02.07.2018
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Испания
1(4)
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Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
Матч окончен
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Бразилия
0
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-
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