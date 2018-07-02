В Совфеде прокомментировали идею об экологическом налоге на сигареты

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Производители табачной продукции уже платят налог, средства от которого идут на переработку отходов отрасли, новые ограничения нужно изначально проанализировать и согласовать между ведомствами, заявил РИА Новости глава комитета по аграрной политике и природопользованию Совфеда Михаил Щетинин.

Ранее Минздрав предложил ввести экологический налог для предприятий табачной промышленности для переработки отходов.

"Производители сигарет уже платят экологический налог, средства от которого направляются на утилизацию отходов отрасли", — пояснил сенатор. Он подчеркнул, что введенные российским законодательством ограничения на курение табака в общественных местах уже привели к снижению объема потребляемой продукции.

"Конечно, нужно бороться с табакокурением, но во всем должно быть чувство меры", — сказал Щетинин.

"Если мы решили эту отрасль ликвидировать, мы должны сказать об этом, если решили медленно "перекрывать кислород", то тоже", — добавил он.

Глава комитета СФ подчеркнул, что нужно внимательно посмотреть, посчитать, что имеет сегодня табачная отрасль, и только потом подумать о возможных ограничениях.

Он также отметил, что предложение министерства понятно, "но утилизировать отходы ведь будет не Минздрав".

"Такие решения "вдруг" не принимаются. Только после анализа ситуации и по согласованию между ведомствами", — заключил Щетинин.