В России для производителей сигарет ввели экологический сбор

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Производители и импортеры сигарет в России уже платят экологический сбор, при этом технологий сбора и переработки окурков пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды России.
"Производители и импортеры сигарет в России уже платят неналоговый платеж — экологический сбор. Производитель или импортер упаковки может выбрать — заниматься переработкой самостоятельно или платить экосбор. Средства направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей", – отметили в министерстве.
"Технологий сбора и переработки окурков пока нет. При разработке нормативов на следующий трехлетний период, при получении информации от Минпромторга о наличии соответствующих технологий можно будет вернуться к обсуждению данного вопроса", – заключили в Минприроды.