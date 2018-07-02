В России для производителей сигарет ввели экологический сбор

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Производители и импортеры сигарет в России уже платят экологический сбор, при этом технологий сбора и переработки окурков пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды России.

В министерстве уточнили, что Минздрав направил в Минприроды письмо с предложением ввести экологический налог для производителей сигарет из-за вреда для окружающей среды. Как пояснили РИА Новости в Минздраве, источниками загрязнения являются как сами продукты потребления табака (например, окурки, содержащие кадмий и целый ряд других загрязняющих элементов), так и выделяемые компоненты табачного дыма (в частности, углекислый газ).

"Производители и импортеры сигарет в России уже платят неналоговый платеж — экологический сбор. Производитель или импортер упаковки может выбрать — заниматься переработкой самостоятельно или платить экосбор. Средства направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей", – отметили в министерстве.

При этом в ведомстве сообщили, что будут расширять перечень продуктов, которые будут вовлекаться в систему расширенной ответственности производителя в соответствии с поручением президента по развитию вторичной переработки отходов.

"Технологий сбора и переработки окурков пока нет. При разработке нормативов на следующий трехлетний период, при получении информации от Минпромторга о наличии соответствующих технологий можно будет вернуться к обсуждению данного вопроса", – заключили в Минприроды.