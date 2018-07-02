Эмиссары США посетят страны ЕС и Залива, добиваясь санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Эмиссары США посетят в ближайшее время ЕС и страны Персидского залива, добиваясь санкций против Ирана, заявил журналистам директор департамента госдепа по политическому планированию Брайан Хук.

По его словам, он направляется в страны Залива "в ближайшие дни" вместе с заместителем министра финансов Сигал Манделкер. В конце нынешней недели, по словам Хука, он поедет в ФРГ, Францию и Великобританию.

Хук добавил, что представители госдепартамента и минфина США посетили с этой целью уже 13 стран в Европе и Восточной Азии.

Президент США Дональд Трамп два месяца назад объявил о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе. Это предусматривает возврат санкций США против Ирана, включая вторичные, которые Вашингтон вводит против тех, кто сотрудничает с Тегераном в экономике.