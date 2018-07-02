Арбитраж поддержал "Газпром" в споре с польской PGNiG

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Арбитраж Стокгольма поддержал позицию "Газпрома" и полностью отказал польской компании PGNiG в изменении цены на газ, сообщили в российской компании.
В компании также отметили, что выводы трибунала не окончательны, а итоговое решение будят принято после дополнительных консультаций со сторонами.
Ранее Высшая контрольная палата Польши (NIK) обнаружила ряд нарушений в действиях министра экономики Вальдемара Павляка во время заключения газовых соглашений с "Газпромом" в 2009-2010 годах. По оценкам уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, Варшава потеряла около 400 миллионов долларов из-за невыгодного соглашения с Россией.
Договоренности Москвы и Варшавы
В 2012 году стоимость газа для Польши снизили на десять процентов, а спустя еще три года PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении. Польская сторона считает цену газа завышенной.
Подписанное в 1996 году российско-польское соглашение предусматривает ежегодные поставки газа объемом до десяти миллиардов кубометров.
В ноябре 2017 года глава МИД Польши Витольд Ващиковский призвал другие страны отказаться от поставок российского газа. Так, например, он рекомендовал Хорватии построить газовый терминал в Адриатике для обеспечения газом чсти европейских стран. Ващиковский также отметил, что Варшава не намерена продлевать контракт после его завершения в 2022 году.