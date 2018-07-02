Более четверти сотрудников ушли из "Саратовских авиалиний"

САРАТОВ, 2 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпанию "Саратовские авиалинии" после прекращения полетов покинули 350 сотрудников, что составляет более четверти штата компании на момент отзыва сертификата эксплуатанта, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе перевозчика.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Компания прекратила полеты и объявила о массовых сокращениях. В пресс-службе авиакомпании 15 июня сообщили, что за период с 30 мая по 15 июня уволились 112 человек, в том числе 23 из 87 пилотов и 29 из 128 бортпроводников.

"Всего уволилось 350 человек из почти 1,3 тысячи сотрудников, работавших в компании на момент аннулирования сертификата эксплуатанта. Общая сумма выплат уволившимся сотрудникам составила более 30,55 миллиона рублей", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что работники уволились либо по собственному желанию, либо по соглашению сторон.