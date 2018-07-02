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Экономика

Экспорт российского зерна превысил прогноз Минсельхоза, заявили эксперты

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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗерновой ток. Архивное фотоЗерновой ток. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году (закончился 30 июня) превысил прогноз Минсельхоза в 53 миллиона тонн, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Пшеница на полях. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна на уровне 100 млн тонн за год

Минсельхоз РФ пока не опубликовал данные по экспорту за сезон. Ранее ведомство прогнозировало, что в 2017-2018 сельскохозяйственном году поставки зерна из России составят порядка 53 миллионов тонн, экспорт пшеницы — 40 миллионов тонн. По итогам сезона Россия, согласно прогнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире по экспорту пшеницы и второе — по поставкам зерна в целом.

Показатели выше

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что экспорт зерна незначительно превысил прогноз Минсельхоза, при этом собеседники агентства прогнозируют, что в 2018-2019 году поставки зерна из России сократятся в связи со снижением урожая текущего года.

"Мы оцениваем экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году около 53,2 миллиона тонн, из них пшеницы – почти 42 миллиона тонн. Если взять в расчет зернобобовые – это 1,4 миллиона тонн, муку в перерасчете на зерно — 355 тысяч тонн и вывоз в страны Таможенного союза — еще 980 тысяч тонн, то, таким образом, в общей сложности экспорт (в 2017-2018 сельхозгоду – ред.) составил почти 56 миллионов тонн", — отметил руководитель аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский.

Зерновой ток в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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По прогнозам эксперта, урожай зерна текущего года составит около 115,7 миллиона тонн, из них пшеницы – 71,4 миллиона тонн. "В связи со снижением урожая предполагаем, что экспорт зерна на следующий сельскохозяйственный год окажется на уровне 45-46 миллионов тонн, из них пшеницы около 35 миллионов тонн", — добавил Павенский.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что прогноз Минсельхоза по 2017-2018 сельхозгоду удалось достигнуть. "Что касается прогнозов экспорта на следующий год – мы рассчитываем на 30-35 миллионов тонн, снижение этих цифр связано с уменьшением урожая. Предварительно мы даем прогноз урожая на 2018 год в пределах 107-110 миллионов тонн зерна", — сказал РИА Новости эксперт.

Прогнозы

Гендиректор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко также считает, что прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в 2017-2018 сельхозгоду достигнут. "Всего более 53 миллионов тонн зерна – достигнуто. Вопрос остается – будет ли это чуть более 53 или ближе к 54 миллионам тонн. По нашим расчетам, из них около 40,2-40,5 миллиона тонн пшеницы. Все это – зерно, которое ушло через таможню. Есть еще зерно, которое ушло в страны Таможенного союза из России – его более полумиллиона тонн", — отметил собеседник агентства.

Уборка урожая пшеницы
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Прогноз экспорта зерна на следующий (текущий сельхоз — ред.) год, главным образом, зависит от трех моментов: от того, какой урожай будет собран в этом году. По моим оценкам, он составит 115-116 миллионов тонн зерна, из них пшеницы – 70-71 миллион тонн", — добавил эксперт. Собеседник агентства уточнил, что прогноз экспорта в новом сельхозгоду также зависит от переходящих запасов 2017-2018 года, и от конъюнктуры мирового рынка.

"Третий пункт – более или менее благоприятный. Конъюнктура будет лучше, чем в предыдущий сезон, она более активная. Урожай в текущем году меньше, чем в прошлом, хотя тоже довольно большой. Зависит от того, как мы его соберем, и в каких регионах это будет лежать – это тоже важно. Если эти три пункта будут позитивны для нас, то можно говорить об экспорте около 48 миллионов тонн зерна", — пояснил Петриченко.

Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Экспорт зерна из России в 2016-2017 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) составил 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы. Поставки зерна за рубеж в 2017 календарном году составили порядка 43 миллионов тонн.

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2018 году окажется в пределах 100 миллионов тонн. В прошлом году РФ получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тузик Дворовый
А качество российского хлеба продолжает ухудшатся. Теперь понятно почему - все первосортную пшеницу продают за рубеж а в России хлеб делают из того что осталось..
18:05
02.07.2018
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1(3)
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Дания
Матч окончен
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