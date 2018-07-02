В ЕС рассказали, когда завершат процедуру продления санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Формальное решение ЕС о продлении на полгода санкций против РФ ожидается к концу этой недели, сообщил в понедельник РИА Новости источник в структурах Евросоюза.
ЕС в понедельник приступил к подготовке формального решения о продлении на полгода санкций против РФ, получившего политическое одобрение на прошедшем в конце прошлой недели евросаммите. Этот пункт был указан в повестке группы советников ЕС по международным отношениям, которые заседали в закрытом режиме.
"Решение ожидается к концу этой недели, но установленного времени нет", — сообщил собеседник агентства.
В пятницу лидеры ЕС на саммите в Брюсселе после доклада президента Франции и канцлера ФРГ по минским соглашениям приняли политическое решение о продлении санкций. Как заявлял информированный источник в кулуарах саммита, после политического согласования формальная процедура подготовки решения должна начаться уже в понедельник. Окончательно процедура должна быть завершена в срок до 31 июля, но может быть оформлена и ранее.
Москва, неоднократно подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на замещение импорта.