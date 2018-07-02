В ЕС рассказали, когда завершат процедуру продления санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Формальное решение ЕС о продлении на полгода санкций против РФ ожидается к концу этой недели, сообщил в понедельник РИА Новости источник в структурах Евросоюза.

ЕС в понедельник приступил к подготовке формального решения о продлении на полгода санкций против РФ, получившего политическое одобрение на прошедшем в конце прошлой недели евросаммите. Этот пункт был указан в повестке группы советников ЕС по международным отношениям, которые заседали в закрытом режиме.

"Решение ожидается к концу этой недели, но установленного времени нет", — сообщил собеседник агентства.

В пятницу лидеры ЕС на саммите в Брюсселе после доклада президента Франции и канцлера ФРГ по минским соглашениям приняли политическое решение о продлении санкций. Как заявлял информированный источник в кулуарах саммита, после политического согласования формальная процедура подготовки решения должна начаться уже в понедельник. Окончательно процедура должна быть завершена в срок до 31 июля, но может быть оформлена и ранее.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва, неоднократно подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на замещение импорта.