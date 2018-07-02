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Экономика

Банк Греции видит угрозы экономике в дорогих кредитах

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© РИА Новости / Геннадий МельникБанк ГрецииБанк Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник

АФИНЫ, 2 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Банк Греции считает положительными итоги заседания Еврогруппы от 21 июня, обеспечившие устойчивость госдолга в среднесрочной перспективе, но полагает, что необходимо было сохранить профилактическую, резервную линию кредитования, чтобы уменьшить стоимость заимствований для государства и банков.

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Об этом говорится в отчете Банка Греции о денежно-кредитной политике на 2017-2018 годы, представленном в понедельник председателю парламента и совету министров в соответствии с уставом Банка.

Банк отмечает, что успешно завершена четвертая, последняя оценка программы реформ, а 20 августа 2018 года официально завершится третья программа корректировки.

"Устойчивое возвращение греческого государства на рынки международных правительственных облигаций станет окончательным и решительным свидетельством того, что экономика преодолела кризис. В противном случае перспективы развития будут подорваны и появятся серьезные проблемы", — говорится в докладе.

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"Недавний политический кризис в Италии и последовавшее увеличение доходности греческих государственных облигаций показали, что экономика Греции по-прежнему уязвима, поскольку резкое увеличение затрат по займам может подорвать как ход рост экономики страны, так и обслуживание государственного долга. Поэтому для укрепления доверия на рынке должны продолжаться реформы, особенно в том, что касается функционирования государственной администрации и совершенствования независимых институтов", — считает Банк Греции.

В отчете говорится, что решения Еврогруппы от 21 июня, как ожидается, внесут значительный вклад как в плавный выход на рынки, так и в продолжение усилий по реформе.

Во-первых, они предусматривают усиление надзора с точки зрения обусловленности, которая предотвратит крушение фискальной политики и отказ от реформ, и европейские институты вместе с МВФ будут ежеквартально оценивать реформы и сообщать об этом в Еврогруппу и Европейский парламент.

"Во-вторых, они обеспечивают устойчивость государственного долга, по крайней мере в среднесрочной перспективе, что положительно повлияет на рынки и укрепит уверенность в будущем греческой экономики. Для долгосрочной устойчивости ключевым фактором является продолжение долговременных финансовых и реформаторских усилий, а также обязательство Еврогруппы рассмотреть дальнейшие меры по смягчению долгового бремени в долгосрочной перспективе, если возникнут непредвиденные неблагоприятные экономические изменения", — говорится в докладе.

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Банк Греции при этом обеспокоен слишком высоким уровнем профицита, что тяжело сказывается на перспективах роста.

"Решение Еврогруппы предусматривает первичный профицит 3,5% ВВП до 2022 года и 2,2% ВВП в среднем с 2023 по 2060 год. Ни одна страна в мире, за исключением нефтедобывающих стран, не имела такой высокий первичный профицит в долгосрочном периоде. Это условие является самым рискованным в анализе долговой устойчивости в долгосрочной перспективе", — говорится в отчете Банка Греции.

Банк отмечает, что ошибки экономической политики, в отдаленном или недавнем прошлом, обременяют будущие поколения таким высоким первичным профицитом.

Банк Греции вновь высказался за выделение резервной, профилактической линии кредитования. Указывается, что такая линия может дать некоторые положительные результаты, в основном в плане снижения стоимости финансирования экономики.

"Банк Греции предложил ввести резервную линию и разрешить включение правительственных облигаций Греции в программу закупок ценных бумаг ЕЦБ. Это уменьшит стоимость заимствований для государства и банков, а выгоды почувствует реальная экономика. Это также позволило бы избежать создания такого высокого резерва наличных средств, который значительно обременил государственный долг и стоимость финансирования государства", — говорится в докладе.

Завершение кредитования Греции

Еврогруппа 21 июня одобрила выделение Греции последнего транша кредита в 15 миллиардов евро, из них 9,5 миллиарда будут перечислены на специальный счет для создания денежного буфера. В общей сложности греческая "подушка безопасности" составит 24 миллиарда евро, и ее хватит почти на два года. Эта "подушка" позволит Афинам какое-то время не прибегать систематически к заимствованиям на рынке капитала для финансирования своих нужд, после того как в августе страна выйдет из программы финансовой поддержки.

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