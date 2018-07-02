Пушков высмеял Эстонию за требование остановить "Северный поток — 2"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посмеялся над требованием эстонских властей остановить строительство "Северного потока — 2".

"Эстония требовать ничего не может: она в этом деле никого не волнует и вообще тут не при чем — вот уж чей номер 16-ый в этой истории", — написал политик в Twitter.

Ранее министр иностранных дел страны Свен Миксер заявил, что "Северный поток — 2" — это проект, с помощью которого Россия намерена вмешаться в европейскую политику. "В интересах Европы остановить его", — отметил эстонский дипломат.

Разрешение не требуется

Гендиректор российского Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что призыв эстонского руководства никак не повлияет на реализацию "Северного потока — 2".

"Эстония ничего не сможет добиться. Она не принимает никакого участия в этом проекте и разрешения (от Эстонии — ред.) не требуется. Все эти заявления — они известны, они были еще по поводу "Северного потока — 1", и ни на что это не повлияло. И в данном случае тоже ни на что не повлияет", — рассказал специалист.

Правосудов напомнил, что противники "Северного потока — 2" — Польша, страны Балтии и Украина — также выступали против реализации "Северного потока — 1", однако их попытки остановить этот проект успехом не увенчались.

"Собака лает, караван идет"

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль считает, что прибалтийские государства стали ярыми противниками строительства первого и второго трубопроводов "из вредности или из-за того, чтобы ставить нам палки в колеса".

При этом эксперт напомнил, что именно "Северный поток" спас Европу от того, что она не замерзла во время последних двух зим. По его мнению, еще пару таких холодных сезонов, и все страны будут очень заинтересованы в российском газе.

"Что касается эстонцев, то, как говорится, собака лает, а караван идет. Существенного влияния позиция Эстонии не может оказать на ситуацию, связанную с "Северным потоком — 2", — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании. Ранее премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что королевство может на юридических основаниях остановить строительство. В ответ на это в Госдуме предложили проложить "Северный поток — 2" в обход Дании.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.