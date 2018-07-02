РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Пушков высмеял Эстонию за требование остановить "Северный поток — 2"

(обновлено: 16:33 02.07.2018)
020852
© Фото : Nord Stream 2Производство труб для строительства газопровода Северный поток-2Производство труб для строительства газопровода Северный поток-2
© Фото : Nord Stream 2

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посмеялся над требованием эстонских властей остановить строительство "Северного потока — 2".

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2
В Кремле напомнили позицию по "Северному потоку — 2"

"Эстония требовать ничего не может: она в этом деле никого не волнует и вообще тут не при чем — вот уж чей номер 16-ый в этой истории", — написал политик в Twitter.

Ранее министр иностранных дел страны Свен Миксер заявил, что "Северный поток — 2" — это проект, с помощью которого Россия намерена вмешаться в европейскую политику. "В интересах Европы остановить его", — отметил эстонский дипломат.

Разрешение не требуется

Гендиректор российского Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что призыв эстонского руководства никак не повлияет на реализацию "Северного потока — 2".

В порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Депутат Европарламента: "Северный поток-2" в любом случае построят

"Эстония ничего не сможет добиться. Она не принимает никакого участия в этом проекте и разрешения (от Эстонии — ред.) не требуется. Все эти заявления — они известны, они были еще по поводу "Северного потока — 1", и ни на что это не повлияло. И в данном случае тоже ни на что не повлияет", — рассказал специалист.

Правосудов напомнил, что противники "Северного потока — 2" — Польша, страны Балтии и Украина — также выступали против реализации "Северного потока — 1", однако их попытки остановить этот проект успехом не увенчались.

"Собака лает, караван идет"

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль считает, что прибалтийские государства стали ярыми противниками строительства первого и второго трубопроводов "из вредности или из-за того, чтобы ставить нам палки в колеса".

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Мнение: санкции против "Северного потока-2" убьют американскую мечту

При этом эксперт напомнил, что именно "Северный поток" спас Европу от того, что она не замерзла во время последних двух зим. По его мнению, еще пару таких холодных сезонов, и все страны будут очень заинтересованы в российском газе.

"Что касается эстонцев, то, как говорится, собака лает, а караван идет. Существенного влияния позиция Эстонии не может оказать на ситуацию, связанную с "Северным потоком — 2", — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Александр Грушко. Архивное фото
© AFP 2018 / Thierry Charlier
Александр Грушко: в ЕС понимают, что Россия — гарант их энергобезопасности

Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании. Ранее премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что королевство может на юридических основаниях остановить строительство. В ответ на это в Госдуме предложили проложить "Северный поток — 2" в обход Дании.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

Комментировать
Экономика
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
-
Бразилия
-
Мексика
02 июля 21:00
-
Бельгия
-
Япония
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
-
Бразилия
-
Мексика
02 июля 21:00
-
Бельгия
-
Япония
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена