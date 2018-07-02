Москва и Минск не ведут "молочных войн", заявил посол Белоруссии

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия и Белоруссия не ведут "молочных войн", связанных с поставками молочной продукции в РФ, однако взаимные претензии у стран все же имеются, считает посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

"Я бы не называл это "молочными войнами". Это претензии", — сказал Петришенко в интервью РИА Новости. Он обратил внимание и на другую проблему, которая имеется в вопросе поставок продукции из Белоруссии в РФ.

"Решения по закрытию поставок с того или иного предприятия принимаются очень быстро, а потом мы ходим по Россельхознадзору и ищем того, кто может открыть. Иногда процесс занимает до года, несмотря на наличие всех документов", — отметил дипломат.

Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий, в основном — мясных и молочных, по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении их продукции. Ограничения затронули более 50 белорусских предприятий.

Российское ведомство с 6 июня ввело временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

Уже 9 июня Россельхознадзор сообщил о подписании с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии "дорожной карты" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. С 11 июня российская служба приступила к отмене ограничений на поставки с ряда белорусских предприятий. Сейчас право на поставки в РФ имеют шесть компаний из Белоруссии.