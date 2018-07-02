Путин поручил распределить транспортные потоки аэропортов в Сибири

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову совместно с министерством транспорта проработать вопрос о распределении пассажирских транспортных потоков сибирских аэропортов, в том числе "Толмачево" в Новосибирске.

На встрече, как сообщается на сайте Кремля, Травников рассказал президенту о транспортной стратегии региона. "Хорошо развивается у нас воздушный транспорт. Аэропорт "Толмачёво" по итогам 2017 года поставил рекорд: было перевезено более 5 миллионов пассажиров, это самый крупный хаб за Уралом", — отметил он.

По его словам, у оператора аэропорта, у компании "Новапорт", имеются "серьёзные планы" по увеличению пропускной способности в ближайшие годы – до 9–10 миллионов пассажиров в год.

Путин в ответ поручил Травникову проработать вопрос организации потоков не только аэропорта "Толмачев", но и других аэропортов Сибири совместно с Минтрансом.

"Вам нужно отдельно тоже проработать этот вопрос с Минтрансом, имея в виду весь "куст" сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск… Всё это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки – и пассажирские, и грузовые. Там многое нужно будет сделать – и по качеству полосы, и по терминалам", — сказал Путин.

Он отметил, что недавно говорил на этот счет с министерством, ставил задачу по этому сибирскому "кусту", глава государства попросил и Травникова встретиться с ведомством. Губернатор ответил утвердительно.