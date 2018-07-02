В Москве стабилизировались цены на бензин

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Цены бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Москве на неделе с 25 июня по 2 июля оставались в целом стабильными, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).
В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин РФ принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. Последний раз рост средних цен бензина на столичных автозаправках был зафиксирован на неделе с 31 мая по 4 июня, после этого цены поползли вниз.
Согласно данным ассоциации, по состоянию на 2 июля средневзвешенные цены на АЗС Москвы на дизельное топливо не изменились и составили 44,28 рубля за литр, на бензин марки Аи-92 снизились на 1 копейку, до 42,27 рубля за литр, на Аи-95 — не изменились и составили 45,72 рубля за литр.
18.7%Более десяти тысяч рублей
32.5%От пяти до десяти тысяч
32.0%До пяти тысяч
16.8%Не пользуюсь автомобилем
Топливные цены на остальных заправках не изменились.