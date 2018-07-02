Пушков высмеял требования Эстонии остановить создание "Северного потока-2"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посмеялся над требованием эстонских властей остановить строительство "Северного потока – 2".

МИД Эстонии потребовал (!) остановить сооружение Северного потока-2. Эстония требовать ничего не может: она в этом деле никого не волнует и вообще тут не при чем — вот уж чей номер 16-ый в этой истории. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 июля 2018 г.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что "Северный поток — 2" — это проект, с помощью которого Россия намерена вмешаться в европейскую политику. "В интересах Европы остановить его", — отметил эстонский дипломат.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступает некоторые страны, например, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Латвия, Литва и Польша, считающие, что это политический проект.

Российские власти неоднократно призывали не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а относиться к нему, как к экономическому проекту.