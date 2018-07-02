Большинство сотрудников Госдумы перешли на карту "Мир"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Госдуме созданы все возможности для перехода на карту "Мир", большинство сотрудников этой возможностью уже воспользовались, сообщили РИА Новости в аппарате нижней палаты парламента России.

"В аппарате Госдумы созданы все возможности для перехода на карту "Мир", нормы закона выполнены. Большинство сотрудников этой возможностью воспользовались", — сообщили агентству в аппарате Госдумы.

Бюджетники и студенты с 1 июля не смогут получать выплаты от государства на карты международных платежных систем Visa и MasterCard — их зарплаты и стипендии теперь будут перечисляться на карты "Мир".

Таким образом, обязательными держателями карт "Мир" становятся военнослужащие, врачи, учителя и все чиновники, включая депутатов Госдумы, сенаторов, а также президента и премьер-министра.

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков уточнил РИА Новости, что все депутаты на эту карту перешли досрочно — еще в июне. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году заявил, что уже приобрел платежную карту "Мир", отметив, что ее использование защитит финансы россиян.