В разработке новых прицелов "Швабе" приняли участие потребители

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) запустил в серию четыре охотничьих прицела, в разработке которых принимали участие стрелки-практики, сообщает пресс- служба холдинга "Швабе", в состав которого входит НПЗ.
В пресс —службе отметили, что перед началом производства НПЗ протестировал прицелы в серии испытаний с участием пользователей — экспертов оружейного дела, промысловиков и любителей охоты. Предприятие использует такой способ взаимодействия с потребителями уже более 40 лет.