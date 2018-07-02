В разработке новых прицелов "Швабе" приняли участие потребители

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) запустил в серию четыре охотничьих прицела, в разработке которых принимали участие стрелки-практики, сообщает пресс- служба холдинга "Швабе", в состав которого входит НПЗ.

"На рынке сегодня особенно востребована прицельная техника, которая легко устанавливается. Мы учли все рекомендации и отзывы, полученные после практического тестирования изделий на полигоне. Новая линейка прицелов по своим технико-эксплуатационным характеристикам полностью отвечает ожиданиям охотников и самым современным требованиям", — сказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

В пресс —службе отметили, что перед началом производства НПЗ протестировал прицелы в серии испытаний с участием пользователей — экспертов оружейного дела, промысловиков и любителей охоты. Предприятие использует такой способ взаимодействия с потребителями уже более 40 лет.