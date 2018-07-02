Американский бизнес не планирует уходить из Петербурга, заявил губернатор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Отношения Санкт-Петербурга и США продолжаются, американские компании и банки не планируют сворачивать свой бизнес в городе, сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на встрече с делегацией сената США.

"Наш город поддерживает активные торгово-экономические связи, внешнеторговый оборот с США составляет порядка 2 миллиардов долларов. К сожалению, в последние два года было снижение внешнеторгового оборота, это обусловлено известными событиями, в том числе санкциями, которые были введены против нашей страны. Тем не менее, отношения существуют и развиваются, в городе работают ряд крупных американских компаний, в том числе банковские структуры. Насколько мне известно, у них нет желания сворачивать свой бизнес в России", — сказал он.

Полтавченко отметил, что Петербург настроен на развитие отношений с США. "В целом Санкт-Петербург настроен на развитие позитивных отношений с Соединенными Штатами Америки, не только в торгово-экономической сфере, но и во многих других, в том числе, таких как здравоохранение, инновационной деятельности. Тоже самое могу сказать о гуманитарных контактах, наши университеты сотрудничают с американскими университетами. У нас в городе обучаются 39 студентов из США", — дополнил губернатор.

"Я хотел бы отметить, что интерес со стороны США к нашей стране не ослабевает. Это видно по последнему Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму, из США была самая большая делегация. Так что мы с оптимизмом смотрим в будущее, готовы сотрудничать по всем направлениям, в том числе и в культурной сфере", — добавил губернатор.

Во встрече также принимал участие председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

Со стороны США на встрече присутствовали: сенатор от Штата Алабама, председатель комитета конгресса по ассигнованиям, председатель подкомитета по торговле, юстиции, науке и по делам смежных агентств Ричард Шелби, сенатор от штата Южная Дакота, председатель комитета по торговле, науке и транспорту Джон Тьюн, сенатор от штата Канзас Джерри Моран, сенатор от штата Северная Дакота Джон Хойвен, сенатор от штата Монтана Стивен Дейнз, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, член палаты представителей от штата Техас Кей Грэнджер и другие.