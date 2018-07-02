Эксперты рассказали, какой будет цена биткоина на текущей неделе

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на этой неделе, скорее всего, продемонстрирует краткосрочное ралли, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Однако они предупреждают, что на фоне негативных новостей цена криптовалюты может, напротив, перейти к снижению.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья, биткоин подорожал на 0,45%, до 6,381 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 0,14%, до 6,343 тысячи долларов.

Технические факторы

По словам экспертов, укрепление цены биткоина вызвано техническими факторами.

"Никаких новостей за укреплением биткоина к доллару 24 и 29 июня не стояло. Цена скорректировалась вверх после неудачной попытки продавцов продвинуться к 5,55 тысячи долларов. Резкий рост вызвали технические факторы (пробой трендовой линии) и срабатывание защитных стопов по коротким позициям выше 6,06 тысячи долларов", — рассказал аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов указал на экспирацию 6-месячных фьючерсов на биткоин. "Трейдеры предпочли сократить позиции перед этим событием, как правило, на рынке увеличивается волатильность в такие дни", — отметил он.

"На прошлой неделе рынок ходил в широком боковике от 5,8 до 6,4 тысячи долларов, но все же биткоин подрос на 3,5%. Наиболее значимой новостью для рынка стала снятие запрета рекламы криптовалют со стороны Facebook. Это может стать отличным драйвером роста рынка", — считает он.

Впереди только рост

Эксперты единогласно дали осторожный прогноз по торгам биткоина на текущей неделе, не исключив вероятность роста его цены.

По словам Антонова, в целом, причин для роста цены биткоина в настоящий момент нет. Участники рынка, по его словам, заняли выжидательную позицию, предпочитая "вообще ни что не реагировать".

Эксперт полагает, что если биткои сможет продержаться на среднем уровне 6,15 тысячи долларов некоторое время, то на текущей неделе "вполне можем увидеть краткосрочное ралли к зоне 6,9-7 тысячи долларов". "Если цена опять опустится ниже 6,15 тысячи долларов, то вновь возрастут нисходящие риски падения цены до 5,55 тысячи долларов", — добавил он.

Схожий прогноз дал Зартдинов. "Доля биткоина от рынка еще очень высокая и можно констатировать прочность и надежность основной криптовалюты, ни один альткоин не смог подвинуть "царя горы". Рынок уже несколько раз тестировал пробой вниз, но тут же цена уходила выше 6 тысяч долларов. Возможно, мы увидим разворот рынка к 10 тысячам долларов за биткоин, хотя явных сигналов сейчас на рынке не наблюдается", — указал он.

PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов также дал осторожный прогноз, не исключив, что на текущей неделе можно ожидать "дальнейших скачков в цене" биткоина. "Рынок все еще не определился относительно динамики своего развития. Покупатели слишком долго находились в выжидательной позиции, чтобы решиться на активные действия, поэтому "медвежий рынок" диктует цену биткоина последние полгода", — отметил эксперт.

По его словам, после череды падений цены биткоина покупатели не готовы вкладывать в него новые средства. "Поэтому не удивлюсь, если биткоин не сможет подняться выше 6,3 тысячи долларов на этой неделе", — добавил он.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов отметил, что запрет на операции с криптовалютой регулятора Индии существенно влияет на снижения интереса к биткоину. В то же время власти Абу-Даби сообщили о планах полной легализации криптовалют через создание прозрачных и простых правил регулирования операций с ней.

"Несмотря на рост котировки биткоина в последние два дня, фьючерсы на биткоин подсказывают, что разворота тренда нет, а слишком быстрое падение отыгрывается рынком. Цель на следующей неделе стоит ближе к 5,9 тысячи долларов. Главным событием должно стать закрепление ниже уровня 6 тысяч долларов", — считает он.