Сбербанк продолжит инвестировать в Белоруссию

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что открываются все возможности для инвестирования новых ресурсов в Белоруссию, что банк и будет делать.

Ранее в среду в ходе рабочей поездки в Белоруссию Греф встретился с президентом республики Александром Лукашенко. Ключевыми темами обсуждения стали вопросы стратегического сотрудничества.

"Это выгодный рынок, который приносит приемлемую норму прибыли. И, соответственно, открываются все возможности, чтобы инвестировать новые ресурсы в Белоруссию, что мы и будем делать", — сказал Греф в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.

Глава Сбербанка отметил, что работа в республике в прошлом году была сопряжена с 17-процентной доходностью на капитал, что "для банковского рынка очень неплохо, хотя и ниже, чем в России". "В этом году, думаю, дойдем до 20%, что для нас является нормой. Можно считать, что с 2018 года наша работа в Белоруссии переходит в стабильное русло без кризисных ситуаций", — сказал он.

В Белоруссии работает БПС-Сбербанк, который является дочерней компанией российского Сбербанка. По данным белорусского банка, на текущий момент общий объем вложений Группы Сбербанк в экономику Белоруссии превышает 4 миллиарда долларов, что сопоставимо с 7,2% ВВП страны. При этом более трети привлеченных банками средств нерезидентов в экономику страны составляют ресурсы Группы.