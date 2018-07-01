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Экономика

Российская мелкая торговля и общепит готовы к внедрению онлайн-касс

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бизнес РФ не ожидает трудностей и сбоев в работе после введения обязательного использования онлайн-касс для небольших предприятий торговли и общепита, — прошлый опыт позволил им подготовиться к новому этапу, заявили РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов и вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В России зарегистрировано более двух миллионов онлайн-касс

Предприятия, работающие в торговой сфере России, поэтапно переходят на новую контрольно-кассовую технику, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. Реформа осуществляется с 1 февраля 2017 года.

Список организаций, которые обязаны использовать онлайн-кассы, расширяется в России с 1 июля. В него теперь входят все малые предприятия, которые используют специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД); ИП, использующие патент и другие режимы налогообложения в сфере торговли и общепита, имеющие наемных работников; предприниматели, осуществляющие расчеты любыми электронными средствами платежей, включая электронные кошельки; торговцы на ярмарках и выставках.

Глава ФНС Михаил Мишустин в конце июня заявил, что на настоящий момент в России зарегистрировано более 2 миллионов онлайн-касс. По его мнению, внедрение этой технологии помогло как продавцам, так и покупателям.

Бизнес-омбудсмен Титов напомнил, что с мая 2017 года действует совместный штаб уполномоченного и ФНС по переходу на онлайн-кассы. "Удалось успешно завершить первый этап перехода, снизить спекулятивные настроения на рынке (за время работы штабов существенно снизилась цена фискальных накопителей), предотвратить необоснованное привлечение предпринимателей к административной ответственности", — отметил он.

Сбоев не будет

Электронный платеж. Архивное фото
© Fotolia / thanatip
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"Мы запустили по всем регионам опрос насчет ожидаемых трудностей (на втором этапе – ред.) Надо сказать, количество обращений намного меньше прошлого года, что, прежде всего, связано с отработкой технологии – существовавшие технические проблемы во многом сняты", — сообщил Титов.

Вице-президент ТПП Дыбова отметила, что ККТ сегодня точно появилась во всех регионах. "Мы мониторили ситуацию, у нас нет ни одной жалобы на то, что невозможно купить кассовый аппарат. В этом отношении эта проблема снята", — сказала она.

В декабре прошлого года в России произошел массовый технический сбой в работе касс. Тогда проблемы затронули ККТ четырех производителей. Глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин тогда говорил РИА Новости, что технология введения онлайн-касс в России еще до конца не отлажена, их всеобщее распространение необходимо отложить на год – до 1 июля 2019 года.

По словам Дыбовой, на текущем этапе сбоев не ожидается. "Я думаю, что нет, потому что подготовились. Колоссальный сбой, который был, позволил проанализировать ситуацию, сделать выводы. Думаю, что в этом году будет более плавный вход в эту историю", — считает она.

Но есть вопросы

Касса в супермаркете. Архивное фото
© Depositphotos / cookiecutter
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Титов заметил, что одним из самых значимых вопросов применения ККТ остается стоимость установки и внедрения. "Установленный налоговый вычет дается не всем, кроме того, его размер не может покрыть все издержки. Особенно это касается 2019 года – то есть тех субъектов бизнеса, которые кассы не применяли никогда", — объясняет бизнес-омбедсмен.

"Поэтому с прошлого года мы ведем диалог о создании для микробизнеса онлайн-приложения, заменяющего онлайн-кассу, или об освобождении от онлайн-ККТ большого числа видов деятельности в сфере услуг (170 видов). Приложение уже разрабатывается, но на первом этапе им смогут воспользоваться только самозанятые. Нам это представляется сужением категорий микробизнеса", — продолжил он.

Новый налоговый режим для так называемых самозанятых граждан сейчас разрабатывает Минфин. Предполагается, что граждане, которые сейчас работают нелегально, смогут установить спецприложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки.

"Другие вопросы к онлайн-кассам: сложность работы на улице при низких температурах, алгоритмы применения при расчетах через банки, при покупке товаров в кредит, использование касс в автоматизированной торговле. Последнее особенно важно – найдены технические решения по интеграции ККТ в торговые автоматы, однако стоимость их весьма высока и будет забирать существенную долю дохода, а установить их можно не во все модели. Налицо возможные проблемы отрасли, так что будем продолжать диалог с ФНС", — отмечает Титов.

Дыбова также говорит, что предприниматели задают ТПП очень много вопросов. "Например, патент, ЕНВД – у них никак не влияет выручка на начисление налогов, зачем им кассовый аппарат? Для этих категорий это очень сложно, многие из них не имели дела с кассовым аппаратом, ведут бухгалтерию на бумажном носителе… Для них это обременение не только финансовое – их нужно обслуживать, научить сотрудников пользоваться этой техникой", — сказала она.

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