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Экономика

В России вводится обязательная электронная ветсертификацию продуктов

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© Depositphotos / cookiecutterСупермаркет. Архивное фотоСупермаркет. Архивное фото
© Depositphotos / cookiecutter

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Производители РФ с 1 июля должны в обязательном порядке оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". Опрошенные РИА Новости производители и торговые сети в основном готовы к работе с ней, но некоторые допускают возникновение локальных сложностей.

Молочная продукция. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Готовую молочную продукцию могут освободить от электронной ветсертификации

В середине февраля 2016 года в Минюсте был зарегистрирован приказ Минсельхоза РФ, который утверждал перечень товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными документами. В конце июня Минсельхоз опубликовал проект приказа, слегка корректирующий прежний документ, однако до 1 июля его принять не успели.

В целом список продукции, которая должна сопровождаться ветеринарными сертификатами, останется без изменений. Документы будут оформляться на живых животных, включая крупный рогатый скот, свиней, овец и домашнюю птицу.

Ветсертификатами должны также сопровождаться мясо и мясные субпродукты, колбасы, живая, охлажденная и мороженая рыба, ракообразные и моллюски, яйца птиц и натуральный мед, а также молоко и сливки, йогурты, кефир, сливочное масло, сыры и творог.

Однако из списка предлагается исключить продукцию, произведенную из пастеризованного (ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного) молока или пастеризованных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару. Российские власти также говорили, что готовая молочная продукция не будет попадать под "Меркурий".

Готовность производителей

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Минпромторг предложил расширить список продуктов для маркировки, пишут СМИ
По мнению Россельхознадзора, оформление электронных ветеринарных сертификатов поможет проследить путь продуктов от производителя до магазина. Представители службы ожидают, что к Новому году будет оформляться от 25 до 33 миллионов электронных ветеринарных сертификатов в сутки. На 29 июня достигнутый уровень перехода составлял примерно 12,5%.

Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Роман Черниговцев сообщил РИА Новости, что компании, входящие в ассоциацию, вполне готовы к электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). "В то же время от 20% до 30% поставщиков по-прежнему находятся в зоне риска", — признает он.

Вице-президент компании Danone по корпоративным связям в России и СНГ Марина Балабанова отметила, что компания всегда приветствовала введение ЭВС для сырья и уже давно работает в системе "Меркурий" со своими поставщиками молока. По ее словам, практически 100% поставщиков сырья для Danone готовы и уже работают в системе.

"Готовность в этой части достаточно высокая, однако сохраняются риски оформления сертификатов с техническими ошибками, могут возникать сбои в работе системы "Меркурий" и так далее. Важно, чтобы был введен адаптационный период, чтобы отладить работу в системе и приспособиться к новым условиям", — подчеркнула она.

В компании PepsiCo отметили, что большинство поставщиков сырого молока компании готовятся к внедрению обязательной ветеринарной сертификации.

В Россельхознадзоре, понимая опасения рынка, заявили, что служба, включая все ее территориальные управления, работает в эти выходные, 30 июня и 1 июля. "Инициатива службы связана с желанием оперативно реагировать при возникновении вопросов со стороны хозяйствующих субъектов в части перехода к работе в электронном формате", — пояснили в ведомстве.

В свою очередь, глава Росрыболовства Илья Шестаков в пятницу сообщил, что ведомство создает рабочую группу с представителями рыбодобытчиков и Россельхознадзора, которая будет отслеживать и решать проблемы, возникающие в процессе перехода к ЭВС. "Они, безусловно, будут, потому что система не оптимальная, ее надо дорабатывать. Такая рабочая группа будет раз в неделю смотреть, какие сложности возникают", — сказал Шестаков.

Готовность сетей

Прилавок в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Опрос показал, как россияне относятся к идее о маркировке продуктов
Российские торговые сети в целом также готовы к использованию "Меркурия". "Мы готовы к запуску системы в тестовом режиме. Часть поставщиков пока не перешла на работу в "Меркурии". Совместно с ними мы принимаем меры по ускорению их подготовки", — сообщил представитель X5 Retail Group (крупнейший российский ритейлер, управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").

В "Магните" (второй по объему выручки ритейлер, крупнейшая российская сеть по числу магазинов) напомнили, что компания начала использовать систему "Меркурий" в тестовом режиме еще в 2017 году. "На сегодняшний момент все торговые объекты розничной сети прошли регистрацию в Россельхознадзоре, персонал обучен и работает в системе "Меркурий", — отметили в компании.

"Большинство партнеров компании готовы к работе в "Меркурии". Поступление продукции, отгруженной с 1 июля 2018 года, ожидается в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов", — добавили в ритейлере.

В свою очередь, российский "Ашан" создал собственное интеграционное IT-приложение, которое позволит информационным системам в автоматическом режиме передавать и получать необходимые данные по работе с ветеринарными документами.

"Около 50% наших поставщиков подконтрольной ветеринарной продукции готовы к работе во ФГИС "Меркурий", однако только 30% входящих электронных ветеринарно-сопроводительных документов являются корректными", — рассказала директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова.

В пресс-службе сети "Дикси" сообщили, что ритейлер завершил разработку необходимых бизнес-процессов и на 90% готов к внедрению "Меркурия". "Федеральные поставщики готовы к работе в системе, региональные — в меньшей степени", — отметили в компании.

Российская Metro также провела необходимую подготовку и обладает технической возможностью приемки продукции и погашения ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию поставщиков, оформляющих их через "Меркурий". "Готовность поставщиков различная в разных категориях. В среднем общая готовность — 50% поставщиков", — сообщили в пресс-службе Metro.

Возможны ли перебои поставок?

Покупатели в торговом зале супермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Обязательное проведение ветсертификатов через электронную систему вызывает определенные опасения – это может привести к различным сбоям в работе системы и даже вызвать перебои в поставках продуктов. Однако масштабных проблем торговые сети не ожидают.

"Риски перебоев с поставками молока-сырья и отгрузками готовой продукции минимизируются благодаря решениям правительства о введении моратория на привлечение к ответственности за некорректно оформленные электронные ветеринарные сертификаты, а также о выводе готовой молочной продукции из-под охвата ЭВС. Сейчас важно, чтобы эти решения были закреплены на нормативном уровне", — указала Балабанова из Danone.

В свою очередь, АКОРТ возлагает большие надежды на устойчивость "Меркурия" к перегрузке входящими данными. "Если же, вопреки нашим надеждам, каких-то технических накладок не удастся избежать, то может приостанавливаться отгрузка продукции производителями и прием товаров на распределительных центрах торговых сетей и в магазинах", — отметил представитель ассоциации Черниговцев. По его словам, самой чувствительной к нарушению сроков доставки из-за возможных сбоев является скоропортящаяся продукция.

В "Дикси" указывают — молочная отрасль показывает "невысокую подготовку" к ЭВС. "Соответственно, есть риски по перебоям с поставкой молочной продукции", — отметили в "Дикси". Среди других возможных рисков, которые наблюдает компания — перебои с работой "Меркурия" из-за высокой нагрузки системы.

"Наилучшим образом готовы производители курицы и производители продукции переработки мяса. Слабая готовность у предприятий молочной отрасли", — сообщили в Metro. Впрочем, риска перебоев, например, в поставках молока и молочной продукции сеть не видит.

"Магнит", со своей стороны, принимает все необходимые меры по недопущению дефицита и обеспечению товарами покупателей в полном объеме", — заверили в компании.

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