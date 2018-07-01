Автозаправки в июле продолжат платить сниженный акциз на топливо

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Фактические акцизы на бензин и дизтопливо в России с 1 июля останутся на пониженном уровне, который действует с 1 июня. От планировавшегося ранее повышения акцизов правительство РФ отказалось, чтобы сдержать рост цен на топливо в рознице.

Весной этого года на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля в России стали расти цены на топливо. Журналисты РИА Новости с начала года следили, когда средняя цена бензина на АЗС превысит психологическую отметку в 40 рублей за литр. Это произошло в середине апреля, а уже в начале июня бензин в среднем в РФ стоил дороже 43 рублей.

В этой ситуации правительство РФ приняло несколько экстренных мер. Во-первых, власти решили снизить акцизы на топливо с 1 июня. В результате акциз на бензин пятого класса снизился на 3 тысячи рублей за тонну — с 11,213 до 8,213 тысячи рублей. Акциз на дизельное топливо снизился на 2 тысячи — с 7,665 до 5,665 тысячи рублей за тонну. Во-вторых, правительство отказалось от планового роста акцизов на топливо с 1 июля. Предполагалось, что для бензина пятого класса они возрастут до 11,892 тысячи рублей за тонну, для дизтоплива — до 8,258 тысячи рублей.

При этом акциз на бензин, который не соответствует пятому классу, как и планировалось, сохраняется в размере 13,1 тысячи рублей за тонну.

Формально для снижения акцизов и отмены их роста с 1 июля нужен федеральный закон, но он пока находится в Госдуме. Депутаты надеются принять его в июле. Однако фактически пониженные ставки акцизов уже действуют на АЗС и останутся неизменными до конца года.

Правительство РФ также договорилось с нефтекомпаниями о том, что пока власти вырабатывают решения по поддержке отрасли, нефтяники зафиксируют цены на топливо на уровне 30 мая. Эти меры оказались результативными: в целом цены на топливо в стране или снижаются, или совсем незначительно растут как в рознице, так и в опте.