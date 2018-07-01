Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля повышается на 7,3 доллара

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля повышена на 7,3 доллара — до 139,1 доллара со 131,8 доллара за тонну в июне, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2018 года составила 75,22 доллара за баррель, или 549,1 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 июля повысилась до 23 долларов с 21,7 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла теперь составляет 41,7 доллара за тонну, на темные — 139,1 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина с 1 июля выросла до 41,7 доллара с 39,5 доллара, прямогонного (нафта) — до 76,5 доллара с 72,4 доллара за тонну.

Пошлина на кокс повысилась до 9 долларов с 8,5 доллара за тонну.