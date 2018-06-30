Иран расценил просьбу Трампа к Эр-Рияду как предложение выйти из ОПЕК

ТЕГЕРАН, 30 июн — РИА Новости. Иран расценивает просьбу президента США Дональда Трампа к Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти как предложение Эр-Рияду выйти из ОПЕК, заявил представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили.
"Отбросив тот факт, что Саудовская Аравия не располагает мощностями по наращиванию объема добычи сырой нефти, это требование можно было бы расценить как приказ Королевству выйти из ОПЕК", — приводит слова Ардебили агентство Shana.
ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч. Причем 22 июня Трамп в своем Twitter призывал страны ОПЕК существенно увеличить добычу нефти, чтобы сдерживать цены.