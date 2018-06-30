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Экономика

В Польше заявили о праве требовать снижения цен на российский газ

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГазовый терминал в Польше. Архивное фотоГазовый терминал в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Польше объявили, что государственная нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать снижения цены российского газа, соответствующее решение вынес Стокгольмский арбитраж.

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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Суд согласился с аргументами польской стороны о существовании в так называемом Ямальском контракте, на основании которого "Газпром" поставляет газ в Польшу, предпосылок, дающих PGNiG право требовать понизить цену на топливо, отмечается в сообщении пресс-службы польсой компании.

"Мы с удовлетворением принимаем решение суда, подтверждающее право PGNiG к снижению контрактной цены, и мы ожидаем ее снижения до уровня рыночной цены в более поздней стадии разбирательства", — заявил глава PGNiG Петр Вожняк. Он утверждает, что формальные доводы "Газпрома" на процессе были направлены на сохранение "нерыночных" условий оплаты за газ, заложенных в Ямальском контракте.

Долгосрочное соглашение, действующее до 2022 года, предусматривает ежегодные поставки в Польшу газа объемом до десяти миллиардов кубометров. Ямальский контракт был подписан в 1996 году.

Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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В 2012 году цену на газ, закупаемый Польшей по этому договору, уменьшили на десять процентов. В 2015 году PGNiG обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском о новом снижении стоимости поставок. Свои требования польская сторона мотивировала тем, что прописанная в контракте цена завышена и не соответствует состоянию рынка.

"Газпром" пока не прокомментировал заявления польской стороны.

Конкурент "Северного потока — 2"

В феврале немецкие СМИ сообщили о планах польских властей построить собственный газопровод в Балтийском море под названием Baltic Pipe. Пропускная способность проекта должна составить десять миллиардов кубометров в год, а запуск придется на 2022 год, однако окончательное решение по нему должно быть принято в текущем году.

Начало строительства трубопровода Северный поток. Архивное фото
© AP Photo / Dmitry Lovetsky, file
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В польской партии "Право и справедливость" намеревались таким образом подключиться к норвежской газовой сети. При этом еще в конце прошлого года PGNiG на 15 лет зарезервировала мощности газопровода на сумму более двух миллиардов долларов.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik выразил сомнения в реалистичности планов польского руководства.

"Страна не имеет своих добывающих установок, у страны нет ресурсов по добыче газа, нет месторождений, и она собирается строить газопровод", — сказал он, добавив, что у Норвегии не хватит ресурсов для поставок по Baltic Pipe, а поставленное топливо в итоге обойдется дороже, чем российское.

"Ну какой газопровод? У Польши есть свой газ? Это смешно", — заключил он.

Российский газ для Европы

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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Польша находится в числе стран, активно выступающих против строительства газопровода "Северный поток — 2". Так, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призывал руководство США распространить на проект американские санкции и штрафовать европейские компании, принимающие участие в его реализации.

"Северный поток —2" — проект стоимостью 9,5 миллиарда евро, предполагающий строительство двух ниток трубопровода через Балтийское море от побережья России до Германии. Общая мощность магистрали составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
30 июня 21:00
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Уругвай
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