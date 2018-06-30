Татарстан и Западно-Казахстанская область обсудили вопросы сотрудничества

КАЗАНЬ, 30 июн — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и аким Западно-Казахстанской области Казахстана Алтай Кульгинов в субботу обсудили в Казани вопросы сотрудничества в сфере туризма, АПК, поставок продуктов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Рустам Минниханов отметил, что из всех регионов Казахстана Западно-Казахстанская область находится ближе всего к Татарстану, что положительно влияет на укрепление торгово-экономических отношений. В ходе встречи участники обсудили наиболее перспективные направления сотрудничества, в их числе взаимодействие в сфере туризма, АПК, взаимных поставок продуктов питания", — говорится в сообщении.

Минниханов подчеркнул, что благоприятному развитию межрегиональных связей способствуют хорошие отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Ранее в ходе встречи Назарбаева и Минниханова президент Казахстана заявил, что оборот Татарстана и Казахстана с нынешних 700 миллионов долларов должен возрасти до 1 миллиарда долларов, для чего есть все возможности. В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества Назарбаев назвал машиностроение, нефтедобычу и нефтепереработку.

Кульгинов отметил, что из 700 миллионов долларов казахстанско-татарстанского товарооборота свыше 100 миллионов долларов приходится на Западно-Казахстанскую область. "Есть все возможности для увеличения этих показателей. Учитывая, что мы находимся в общем экономическом союзе, между Россией и Казахстаном нет никаких барьеров. Для представителей бизнеса это очень хорошая возможность", — сказал он.

"У нас сложились очень хорошие взаимоотношения с бизнес-партнёрами из Татарстана. Уверен, что подобные встречи позитивно скажутся на развитии торгово-экономических и культурных связей", — добавил аким Западно-Казахстанской области.

Минниханов сообщил, что в сентябре делегация Татарстана посетит Казахстан для развития взаимодействия.

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