Татарстан и Западно-Казахстанская область обсудили вопросы сотрудничества

КАЗАНЬ, 30 июн — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и аким Западно-Казахстанской области Казахстана Алтай Кульгинов в субботу обсудили в Казани вопросы сотрудничества в сфере туризма, АПК, поставок продуктов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Минниханов подчеркнул, что благоприятному развитию межрегиональных связей способствуют хорошие отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Ранее в ходе встречи Назарбаева и Минниханова президент Казахстана заявил, что оборот Татарстана и Казахстана с нынешних 700 миллионов долларов должен возрасти до 1 миллиарда долларов, для чего есть все возможности. В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества Назарбаев назвал машиностроение, нефтедобычу и нефтепереработку.
"У нас сложились очень хорошие взаимоотношения с бизнес-партнёрами из Татарстана. Уверен, что подобные встречи позитивно скажутся на развитии торгово-экономических и культурных связей", — добавил аким Западно-Казахстанской области.
Минниханов сообщил, что в сентябре делегация Татарстана посетит Казахстан для развития взаимодействия.
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