Источник объяснил задолженность РКК "Энергия"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Задолженность Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" образовалась из авансов, выданных предприятию на реализацию долгосрочных контрактов, "Энергия" погасит их в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что задолженность РКК "Энергия" составляет 68 миллиардов рублей.

"У предприятия действительно существует задолженность, это так называемая "коммерческая кредиторская задолженность". Она образуется за счет полученных авансов на исполнение контрактов с длительным циклом исполнения, конкретно – с 2018 по 2020 годы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эту задолженность РКК "Энергия" планирует погасить выполнением контрактов, то есть космических пусков. Источник отметил, что в начале 2018 года объем подписанных и исполняемых договоров составлял 240 миллиардов рублей, при этом у предприятия есть кредиты, выданные коммерческими банками, их сумма составляет 15,1 миллиарда рублей.

Кроме того, выручка "Энергии" за 2017 года составила порядка 42 миллиардов рублей.