Приамурье за три года получит на развитие более шести миллиардов рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн — РИА Новости. Амурская область за три года получит из федерального бюджета 6,3 миллиарда рублей, эти деньги пойдут на социально-экономическое развитие, рассказал журналистам в субботу глава Минвостокразвития Александр Козлов.

По словам Козлова, особый акцент будет сделан на городе Свободный, рядом с которым строится Амурский ГПЗ.

В субботу в правительстве Приамурья прошло совещание, на котором обсудили выделение так называемой единой субсидии региону из федерального бюджета и развитие города Свободный.

"Эта сумма (6,3 миллиарда — ред.) предусмотрена на 3 года, мероприятия были утверждены правительственной комиссией в апреле текущего года. Основной приоритет был поставлен на город Свободный. Те вопросы, которые там возникали, — это обязательно чистая вода, там ее просто в принципе нет, нет источников теплоснабжения, которые необходимы для нового строительств. Эти вопросы и другие, которые поднимались населением, были предусмотрены в приоритете первой очереди", — сказал Козлов.

Врио губернатора Амурской области Василий Орлов рассказал журналистам, что на этот год предусмотрено порядка 1,2 миллиарда рублей. "Восемнадцать объектов мы начнем реализовывать в этом году, а всего 31 объект. Большой план мероприятий, совокупная стоимость объектов — 6 миллиардов рублей, но это стоимость не окончательная, она, возможно, будет корректироваться" — сказал Орлов, добавив, что есть сложности в реализации программы: сжатые сроки накладывают особые требования на подрядчиков.

По словам Орлова, только на переселение из ветхого и аварийного жилья в Свободном выделено более одного миллиарда рублей, при этом новые "квадраты" здесь нужно именно строить, а не покупать, так как "все, что можно, уже купили инвесторы".

"Мы видим, что здесь этой работой занимаются, она находится на контроле лично у губернатора. Мы надеемся, что все, что запланировано, будет выполнено в сроки и качественно", — заметил глава Минвостокразвития.

Орлов также рассказал, что в Свободном необходимо корректировать систему управления.

"Если там не будет правильно сформировано управленческая команда, все усилия наши окажутся не до конца реализованы. Мы работаем над этой проблемой, действительно большой кадровый голод. Я считаю, что человек в городе Свободном должен быть не из города Свободного, должен свежим взглядом посмотреть на ситуацию, которая происходит в городе", — сказал Орлов, добавив, что есть "несколько вариантов" на эту должность и идет обсуждение.

Рядом со Свободным строится Амурский ГПЗ. Строительство завода началось в Приамурье в октябре 2015 года. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках Восточной газовой программы. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что завод заработает на полную мощность с 1 января 2025 года. Инвестор и заказчик проекта Амурского ГПЗ — "Газпром переработка Благовещенск". В Свободном реализуется план комплексного социально-экономического развития, конечная цель — создать современную инфраструктуру под новое производство и поднять уровень жизни населения.