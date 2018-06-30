Трамп объявит об итогах "автомобильного" расследования в течение месяца

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты в течение месяца завершат свое расследование по возможности введения пошлин на ввозимые из-за рубежа автомобили, об этом журналистам сказал американский президент Дональд Трамп.

"Через три-четыре недели", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, когда станет известно о результатах проводимого расследования.

Президент США Дональд Трамп недавно пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Так, Трамп поручил министру торговли Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. ЕС будет вынужден предпринять ответные шаги, если это произойдет, заявлял вице-президент ЕК Юрки Катайнен.

Американские СМИ сообщали, что речь может идти о пошлине на автомобили и в 25%.