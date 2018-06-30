МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации уже перешли на платежные карты "Мир", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы уже два месяца как перешли", — сказал он.

Путин 1 мая 2017 года подписал закон о поэтапном переходе на обслуживание при помощи национальной платежной системы "Мир" бюджетников (до 1 июля 2018 года) и пенсионеров (до 1 июля 2020 года). К настоящему времени на карты "Мир" уже переведены около 95% работников бюджетной сферы. Массовый переход бюджетников на карты "Мир" начался еще в 2017 году. По данным ЦБ, на конец 2017 года картой пользовалось почти 17 миллионов работников этой сферы. Всего на сегодняшний день выпущены уже 37 миллионов карт "Мир", что составляет почти 15% от общего количества карт в России. Более 150 банков эмитируют эти карты, почти 350 являются участниками системы.

Национальная платежная система "Мир" была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций и иного давления на Россию возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.

Еще в марте 2014 года Путин поручил управлению делами президента переводить его зарплату в попавший под американские санкции банк "Россия", где он ранее решил открыть личный счет.

В 2017 году Путин заработал более 18,7 миллиона рублей, в то время как годом ранее — 8,86 миллиона, следует из его декларации. Песков пояснил, что увеличение доходов связано с продажей объектов недвижимости. Согласно декларации, в собственности у Путина больше нет земельного участка на 1,5 тысячи квадратных метров. Как и прежде, глава государства владеет квартирой в 77 квадратных метров и гаражом, в пользовании у него еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. У него есть два автомобиля — ГАЗ М21 и "Нива" с прицепом "Скиф".