США не собираются выходить из ВТО, заверил Трамп

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), но отношение к США там должно быть более честным.

"К нам относились очень плохо в ВТО… это нечестно… К США должны относится более честно. Но я не говорю о выходе из ВТО. Я считаю, что споры в ВТО должны разрешаться более справедливым способом", — сказал Трамп, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

Ранее портал Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорам по этому вопросу с Трампом, сообщил, что американский президент несколько раз заявлял чиновникам из Белого дома, что хочет, чтобы США покинули ВТО, так как, по мнению Трампа, "ВТО создано остальными странами, чтобы губить США". По данным портала, советники президента пытались выразить несогласие с позицией Трампа, но американский лидер отнесся к их аргументам "равнодушно".

Позже министр финансов США Стивен Мнучин опроверг сообщение портала Axios о том, что президент страны Дональд Трамп высказывался о выходе США из ВТО.

Сам Трамп ранее говорил, что США поддерживают реформу международных организаций, включая ВТО, "которая несправедливо поступала в отношении Америки".