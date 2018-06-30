МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Пока на американском фондовом рынке распродажи, зарубежные инвестфонды увеличивают долю российских бумаг в своих портфелях. Почему возник такой ажиотаж и долго ли он продлится — в материале РИА Новости.

Российский и западные фондовые рынки опять в противофазе. Только если раньше зарубежные рынки росли, а отечественный падал, то сейчас ситуация прямо противоположная.

На этой неделе Минфин после длительного перерыва смог разместить весь объем ОФЗ, причем спрос втрое превысил предложение.

На рынке акций ситуация еще интереснее. В портфелях большинства крупных западных фондов, специализирующихся на развивающихся рынках, доля российских акций достигла рекордных значений.

Фонд Lazard Emerging Markets инвестировал в бумаги отечественных компаний почти десять процентов средств (из них более четырех процентов — в акции Сбербанка). Еще один известный на мировом рынке фонд, Templeton Emerging Markets довел долю российских бумаг в своем портфеле до девяти с лишним процентов. Templeton отдает предпочтение "Лукойлу": на акции этой компании приходится 4,2% активов фонда — больше, чем, например, на Unilever (3,6%).

У Deutsche Emerging Markets Equity Fund (DWS) в российских акциях — семь процентов инвестиций (в том числе примерно по проценту вложено в "Роснефть" и "Лукойл", 0,6% — в "Яндекс", 0,5% — в "Газпром").

В Фонде развивающихся рынков Оппенгеймера (ODMAX) Россия занимает 6,3% активов, уступая только Китаю, Индии и Южной Корее, зато существенно превосходя Тайвань, Мексику, Бразилию, ЮАР, ОАЭ, Индонезию и другие страны. Фаворит Фонда Оппенгеймера — "Новатэк", 3,3% активов.

Впрочем, рекордсменом по этому показателю следует признать сингапурский AIA Emerging markets equity fund — 11%.

Дивные дивиденды

Цены на российские акции резко упали в начале апреля, после того как Вашингтон ввел санкции против крупнейших отечественных компаний и их владельцев. Падение продолжалось недолго, и уже в середине месяца, когда рынок нащупал дно, наиболее дальновидные инвесторы переключились на скупку.

К этому подталкивало не только то, что российские акции стали самыми дешевыми на развивающихся рынках относительно прибылей компаний, — падение рынка пришлось на начало периода выплаты дивидендов.

Российские компании сейчас считаются мировыми рекордсменами по дивидендной доходности: в среднем — 6,7%. Причем многие надежные российские компании — "Аэрофлот", "Норильский никель", НЛМК, "Северсталь", МТС — обеспечивают доходность в девять, десять и даже больше процентов. Для сравнения: средний по миру показатель — 2,6%.

В совокупности отечественные компании в ближайшие пару месяцев выплатят около 1,9 триллиона рублей, то есть примерно 30 миллиардов долларов дивидендов. Из них миноритарным акционерам достанется порядка 500 миллиардов рублей, и значительная часть этой суммы снова пойдет на покупку акций.

Так что к осени российский фондовый рынок обещает полностью отыграть апрельский провал, а у бумаг отечественных компаний неплохой потенциал роста в краткосрочной перспективе.

Без особого риска

Дополнительный оптимизм инвесторам внушают российские макроэкономические тренды — профицитный бюджет, рост промышленного производства, низкая долговая нагрузка на бюджеты большинства российских компаний. К тому же нефть на мировых рынках дорожает, а рубль не укрепляется, что на руку российским экспортерам.

"Укрепление доллара повышает кредитные риски для развивающихся стран, при этом Россия относится к числу наименее уязвимых к ужесточению внешних финансовых условий государств", — заявили на прошлой неделе в международном рейтинговом агентстве Moody's.

Аналитики Moody's отмечают, что продолжающееся с середины апреля укрепление доллара привело к резкому снижению валютных резервов в ряде развивающихся стран и увеличило кредитные риски для тех, у кого большие потребности во внешнем финансировании. Однако Россия вне зоны риска "из-за их низкой зависимости от притока внешнего капитала".

Что касается расширения американских санкций в апреле этого года, то 70% российских компаний этого просто не почувствовали. Таковы результаты опроса, проведенного Банком России.

"Прямое действие новых санкций на внешние потоки России было ограниченным, — констатирует Центробанк. — Это связано с тем, что доля трансграничных торговых и финансовых операций, на которых могут напрямую сказаться санкции, невелика как в отношении к показателям платежного баланса России, так и к ВВП. Ситуация на финансовых рынках останется устойчивой, а риски неблагоприятного развития событий оцениваются как невысокие".