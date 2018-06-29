Канада опубликовала список товаров из США, на которые вводит пошлины

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министерство финансов Канады обнародовало в пятницу список товаров из США, на которые будут введены заградительные ввозные пошлины.

Нынешние меры являются ответом Оттавы на политику президента Дональда Трампа, который ввел пошлины на импортную сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Ответный пакет канадских пошлин охватывает импорт из Америки объемом примерно в 12,6 миллиарда долларов США в год.

В отличие от Трампа, который ввел пошлины на крупные статьи импорта, Канада решила действовать детально. В список американских товаров с дополнительной пошлиной 25% вошли 44 наименования, в 10-процентную категорию — 84.

В категорию с пошлиной в 25% попала продукция из железа, стали и сплавов, включая трубы, рельсы, проволоку и т. д. Судя по списку наименований во второй категории, канадские экономисты хотят заставить заплатить именно те штаты США, которые голосовали за Трампа и республиканцев. Пошлиной в 10% будут облагаться многочисленные продукты питания: виски, йогурт, кофе, кленовый сироп и клубничный джем, пицца, огурцы и соевый соус, горчица и майонез, супы, шоколад, готовые обеды из говядины. В эту категорию попадает также виски, который производят в Теннесси и Кентукки — штатах, голосовавших за Трампа. В список попали также столовые приборы, продукты из бумаги, лак для волос и маникюрные принадлежности, спальные мешки и бочонки для пива. Также в этой категории будут и многочисленные продукты из алюминия.

Пошлины вводятся с 1 июля.