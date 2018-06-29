Путин подписал закон, регулирующий расширение Единой энергосистемы

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который регулирует вхождение новых территорий страны в состав Единой энергосистемы РФ, а также продлевает льготные цены на электроэнергию в некоторых регионах страны.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Единая энергосистема (ЕЭС) России состоит из 70 региональных энергосистем, которые входят в объединенные энергосистемы Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. К изолированным и не входящим в ЕЭС относятся энергорайоны, расположенные в Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской энергосистемах, энергосистеме Центральной и Западной Якутии.

Внутри ЕЭС за счет электросетей развиты связи между регионами, электростанциями. Диспетчерское управление в ЕЭС осуществляет Системный оператор и его региональные подразделения. Изолированные энергорайоны по мере строительства новых электросетей постепенно присоединяются к ЕЭС. Подписанный президентом закон определяет, что кабмин РФ может установить переходный период, когда новая территория присоединяется к ЕЭС, и поручить Системному оператору управление на новой территории уже во время такого перехода, а не после него, как это происходит в настоящее время.

Закон также переносит с 1 января 2023 года на 1 июля 2027 года срок, с которого постепенно будет снижаться доля электроэнергии и мощности, покупаемых по тарифам для потребителей, не относящихся к населению. Дело в том, что в большинстве регионов страны население и все приравненные к нему платят за электроэнергию по тарифам, а остальные потребители — по ценам свободного рынка.

Для некоторых регионов сделаны исключения и в них все потребители платят по тарифам, которые ниже рыночных цен. Это касается, например, Северо-Кавказского региона, Тувы, Карелии, пояснял ранее РИА Новости председатель комитета по энергетике Павел Завальный. По его словам, это своего рода субсидия через электроэнергию для поддержки развития регионов. Подписанный президентом закон продлевает льготные условия для этих регионов.