Путин подписал закон, регулирующий расширение Единой энергосистемы

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который регулирует вхождение новых территорий страны в состав Единой энергосистемы РФ, а также продлевает льготные цены на электроэнергию в некоторых регионах страны.
Единая энергосистема (ЕЭС) России состоит из 70 региональных энергосистем, которые входят в объединенные энергосистемы Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. К изолированным и не входящим в ЕЭС относятся энергорайоны, расположенные в Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской энергосистемах, энергосистеме Центральной и Западной Якутии.
Внутри ЕЭС за счет электросетей развиты связи между регионами, электростанциями. Диспетчерское управление в ЕЭС осуществляет Системный оператор и его региональные подразделения. Изолированные энергорайоны по мере строительства новых электросетей постепенно присоединяются к ЕЭС. Подписанный президентом закон определяет, что кабмин РФ может установить переходный период, когда новая территория присоединяется к ЕЭС, и поручить Системному оператору управление на новой территории уже во время такого перехода, а не после него, как это происходит в настоящее время.
Для некоторых регионов сделаны исключения и в них все потребители платят по тарифам, которые ниже рыночных цен. Это касается, например, Северо-Кавказского региона, Тувы, Карелии, пояснял ранее РИА Новости председатель комитета по энергетике Павел Завальный. По его словам, это своего рода субсидия через электроэнергию для поддержки развития регионов. Подписанный президентом закон продлевает льготные условия для этих регионов.