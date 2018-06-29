На Кубани просят дать региону право выдачи лицензий на производство вина

КРАСНОДАР, 29 июн — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края предложили передать на региональный уровень полномочия по выдаче лицензий на производство, хранение, поставки и розничную продажу винодельческой продукции, сообщает пресс-служба законодательного собрания (ЗСК) Краснодарского края.

Уточняется, что в пятницу в кубанском парламенте состоялось заседание совета законодателей Краснодарского края – второе в текущем году. Его провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Депутаты обсудили изменения в федеральный закон, регулирующий производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

"Полномочия по выдаче лицензий на производство, хранение, поставки и розничную продажу винодельческой продукции — а именно гаражного вина — предложено передать на региональный уровень", — говорится в сообщении.

Как отметил сенатор от региона Владимир Бекетов, желающих развивать виноградарство и виноделие немало, но их останавливают трудности в получении лицензии. Процесс лицензирования сильно замедляется необходимостью получения документа в столице, отмечается в сообщении.

"Мы второй раз за полугодие говорим об этой проблеме. Ну ничего, мы будем поднимать этот вопрос, пока не продвинем свою продукцию на территории России и за ее пределами и пока не создадим достойные условия для жизни и работы производителей", – прокомментировал инициативу спикер ЗСК Юрий Бурлачко, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, на совете была одобрена инициатива по ограничению розничной продажи алкогольной продукции в многоэтажных домах в ночное время. Как отметил вице-спикер Сергей Алтухов, представленные инициативы были ранее рассмотрены и одобрены на ялтинской конференции Южно-российской парламентской ассоциации весной этого года, дополняется в сообщении.

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