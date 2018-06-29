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Стокгольмский арбитраж начал формирование трибунала по иску "Газпрома"

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛоготип компании Газпром. Архивное фотоЛоготип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал для рассмотрения иска "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом". Об этом сообщил глава российского концерна Алексей Миллер в ходе пресс-конференции.

Стенд компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
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По его словам, государственный апелляционный суд Швеции издал приказ о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит.

"Соответственно, на сегодняшний день исполнять никто не может те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражем по договору на транзит", — пояснил Миллер.

Он подчеркнул, что решения инстанции по контрактам на поставку и транзит было ассиметричным и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон.

Шансы высоки

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik высказала мнение о перспективах рассмотрения дела.

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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"Считаю, что у "Газпрома" очень велики шансы расторгнуть контракт, поскольку один из его пунктов предусматривает расторжение договора, и в случае несогласия другой стороны о досрочном его расторжении это можно сделать в судебном порядке", — отметила она.

Адвокат указала на то, что соглашение с "Нафтогазом" не отвечает интересам "Газпрома". Поэтому российский концерн имеет право через суд отказаться от обязательств, которые этот контракт на него накладывает.

"Это хорошо, что именно сейчас начинается формирование коллегии арбитров для рассмотрения данного дела — Окружной суд Стокгольма отказал "Нафтогазу" в пересмотре своего решения об обеспечительных мерах в рамках пересмотра дела, в рамках рассмотрения заявления "Газпрома" об отмене арбитражного решения по взысканию миллиардов в пользу "Нафтогаза"", — заявила Ярмуш, отметив при этом, что два дела идут параллельно.

"И можно надеяться, что в данном составе Стокгольмский арбитраж не будет действовать тенденциозно и однобоко", — заключила она.

Решение арбитража

"Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов.

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.
Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.

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