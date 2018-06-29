С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Слоган "Газпром" — национальное достояние" будет актуален еще в течение многих лет, потребители компании всегда будут уверены в том, что долгой и суровой русской зимой у них будет тепло, заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Слоган "Газпром" — национальное достояние" напрямую связан с миссией компании. Миссия компании вам хорошо известна: надежное, бесперебойное газоснабжение потребителей Российской Федерации, особенно зимой. Зима у нас с вами суровая и долгая. Наш потребитель уверен и всегда будет уверен в том, что у него этой долгой суровой зимой всегда в доме будет тепло, всегда в доме будет газ. Поэтому слоган "Газпром" — национальное достояние" будет актуален еще в течение многих, многих лет, абсолютно точно", — ответил Миллер на вопрос о том, какой слоган будет актуален для компании в ближайшие пять-десять лет.

Этот слоган ранее вызывал публичный спор. В 2015-2016 годах о своем недовольстве им говорил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев, поясняя, что "национальным достоянием, наверно, являются наши люди, наши культуры и даже наши недра, вряд ли ОАО "Газпром". По его словам, на какое-то время компания убрала этот слоган, но потом ситуация разрешилась и "Газпром" продолжил его использование.