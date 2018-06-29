Канада рассчитывает на продолжение переговоров с США по НАФТА

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Канада рассчитывает на продолжение переговоров с США по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), несмотря на введение ответных пошлин против американских тарифов на сталь и алюминий, сообщила в эфире местных телеканалов министр иностранных дел страны Христя Фриланд.

"Что касается НАФТА, наши переговоры продолжаются, и я ожидаю, что мы войдем в новую интенсивную фазу после выборов в Мексике", — сказала Фриланд. Выборы в Мексике состоятся 1 июля.

Она назвала "исключительным" и "не имеющим исторического прецедента" решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на канадскую сталь и алюминий, сославшись на интересы национальной безопасности.

"Поэтому ответ Канады должен быть твердым. Он также будет сдержанным", — сказала Фриланд.

Ранее на той же пресс-конференции она объявила о введении пошлин на американские товары общей стоимостью 16,6 миллиарда канадских долларов (12,6 миллиарда долларов США) и о выделении 2 миллиардов канадских долларов (1,5 миллиарда долларов США) в виде помощи канадским производителям.

Разногласия между администрацией Трампа и канадским правительством обострились в последние недели, когда Трамп включил Канаду в список стран, против которых введены заградительные пошлины на сталь и алюминий. Также застопорились переговоры США, Канады и Мексики по актуализации зоны свободной торговли НАФТА, на которой настаивает Трамп.

США, Мексика и Канада по настоянию Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.