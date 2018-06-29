"Газпром" будет строить передвижные газовые АЗС

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "Газпром" будет развивать сеть передвижных газовых автозаправочных станций, они дадут экономию потребителям, в том числе сельхозпредприятиям, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на пресс-конференции.

По его словам, "Газпром" в одном из регионов провел эксперимент, создав на базе нескольких хозяйств передвижной заправочный комплекс. Стоимость такого комплекса составляет порядка 20-25 миллионов рублей, его можно подключить к газовым сетям за две недели, в то время как строительство стационарной заправки занимает около года.

"Хозяйства, которые уже начали заправляться (с помощью передвижного комплекса – ред.), уже подсчитали, что 100 единиц техники, которая будет в течение года заправляться на этой передвижной заправке, даст экономию 120 миллионов рублей в год", — рассказал Зубков.

"Можете представить, какие колоссальные резервы, особенно для сельского хозяйства, открываются в связи с расширением таких передвижных комплексов, особенно для каких-то групп хозяйств, коопераций", — отметил он.

По его словам, "Газпром" намерен развивать этот проект. "Мы готовы работать в этом направлении, мы готовы работать с тем, чтобы заявки эти удовлетворить. Мы считаем это перспективным направлением", — сказал глава совета директоров "Газпрома".

По его словам, это также значительно сократит стоимость доставки грузов.