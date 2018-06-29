"Газпром" будет строить передвижные газовые АЗС

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "Газпром" будет развивать сеть передвижных газовых автозаправочных станций, они дадут экономию потребителям, в том числе сельхозпредприятиям, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на пресс-конференции.
"Хозяйства, которые уже начали заправляться (с помощью передвижного комплекса – ред.), уже подсчитали, что 100 единиц техники, которая будет в течение года заправляться на этой передвижной заправке, даст экономию 120 миллионов рублей в год", — рассказал Зубков.
По его словам, "Газпром" намерен развивать этот проект. "Мы готовы работать в этом направлении, мы готовы работать с тем, чтобы заявки эти удовлетворить. Мы считаем это перспективным направлением", — сказал глава совета директоров "Газпрома".
По его словам, это также значительно сократит стоимость доставки грузов.