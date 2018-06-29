На Ямале внедряют практику инициативного бюджетирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Практика инициативного бюджетирования внедряется в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство ЯНАО.

В 2017 году Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число субъектов России, которые взяли на себя обязательства по внедрению практики вовлечения граждан в принятие бюджетных решений. Данное направление, по мнению сотрудников правительства автономного округа, является перспективным, поскольку позволяет создать механизм определения приоритетов в эффективном расходовании бюджетных средств при непосредственном участии инициативных групп граждан для решения местных актуальных вопросов.

"Вовлечение населения в распределение бюджетных средств через формирование понятного и прозрачного бюджета для граждан является одним из основных направлений развития открытого бюджета как в стране, так и на Ямале. Мы считаем, что практика инициативного бюджетирования является сегодня наиболее эффективным инструментом вовлечения граждан в бюджетный процесс", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора автономного округа, директора департамента финансов Альбины Свинцовой.

С 21 июня внедрение практики инициативного бюджетирования на территории Ямала закреплено постановлением правительства ЯНАО "О проекте "Бюджетная инициатива граждан". Его основная идея заключается в привлечении граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, к решению вопросов местного значения путем отбора и реализации местных инициатив, предложенных населением, именно за счет средств местного бюджета, уточняют власти.

Данный проект позволит жителям муниципальных образований региона участвовать в процессах принятия бюджетных решений и, как следствие, будет способствовать повышению эффективности бюджетных расходов и финансовой грамотности населения региона, считает правительство.

"Очевидно, что люди на местах гораздо лучше осведомлены о большинстве проблем их городов и поселений, и, безусловно, выбор граждан имеет колоссальное значение для органов власти", — отмечается в сообщении.

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