Минсельхоз спрогнозировал экспорт зерна из России в 2018 году

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Экспорт зерна из России в 2018 году останется на уровне прошлого календарного года и составит порядка 44 миллионов тонн, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, с учетом переходящих запасов зерна урожая 2017 года можем прогнозировать, что экспорт зерна в 2018 году составит, на уровне прошлого года, порядка, наверное, 44 миллионов тонн", — сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении на сайте Кремля.