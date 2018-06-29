"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Неаполь и Верону

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" с 1 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в два города Италии — Неаполь и Верону, говорится в сообщении компании.

Полеты по этим направлениям будут выполняться ежедневно.

Рейсы "Аэрофлота" в города Италии пользуются высоким спросом у пассажиров. Помимо новых направлений на карте маршрутов ведущего российского перевозчика — Рим, Милан, Венеция и Болонья. За 2017 год Аэрофлот перевез на регулярных рейсах между Москвой и этими городами более миллиона пассажиров. Прямые перелеты в Неаполь и Верону помогут развивать туристические потоки между Россией и Италией, отмечается в сообщении.

"Аэрофлот" входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Компания располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 миллиона.

"Аэрофлот" обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, шесть раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.