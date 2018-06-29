НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Около 400 отделений банков начнут принимать биометрические данные 2 июля, сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на заседании совета Ассоциации банков России в пятницу.

"Нам нужно обеспечить валидность данных о клиенте по телефону и по его данным оператора. С понедельника около 400 отделений банков готово к тому, что снимать биометрию для дальнейшего использования. Понятно, что банки свою инфраструктуру будут готовить какое-то время, и мы предусмотрели эту возможность", — сказала она.

Скоробогатова пояснила, что ЦБ в пятницу кредитным учреждениям направил письмо, в котором просит банки "технологически дооснастить свои отделения специальным оборудованием" и обеспечить специальные меры безопасности.

"Но и на это тоже нужно время. Поэтому банки должны будут уже до конца 2019 года уже на 100% своих отделений организовать работу таким образом, чтобы биометрия могла сниматься, а если эта операция возможна, то банк должен удаленно предоставлять услуги через единую биометрическую платформу", — добавила представитель ЦБ.

По ее словам, сейчас рассматривается возможность подключить к биометрии не только банковские услуги, но и госуслуги, однако "возникла проблема с уровнем доступа безопасности". Теперь внедрение биометрии в сферу госуслуг рассматривается "как второй этап запуска удаленки", а в дальнейшем к этому ресурсу могут подключить и коммерческие услуги крупных компаний, добавила Скоробогатова.

По мнению первого зампредседателя ЦБ РФ, внедрение финансовых и госуслуг через единую платформу произойдет в течение трех лет.