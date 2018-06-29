Бизнес не должен повышать цены из-за роста НДС, считают в Госдуме

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские компании не должны повышать свои цены из-за роста НДС, поскольку они не снижают их, когда власти снижают налоги, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Возникает смешная ситуация, когда нам многие представители, в том числе крупных компаний, говорят, что ценообразование сегодня зависит от налогообложения. Оказывается, что оно зависит от налогообложения, только когда налог растет. А вот когда налог сокращается, почему- то на ценообразование это никак не влияет", – сказал Макаров журналистам по итогам экспертного совета по налогам, который прошел в пятницу на площадке комитета.

НДС в России был введен в 1992 году. Тогда его ставка была установлена на уровне в 28%, затем, с 1994 года, ставку налога понизили до 20%, а в 2004 году ее снизили еще раз – до нынешних 18%. Сейчас в Госдуме обсуждается правительственный законопроект о повышении НДС с 2019 года до 20%.

Депутат обратил внимание, что, когда в России отменили налог с продаж, пропорционального снижения цен в рознице ни на какие товары не наблюдалось. Такая же ситуация была, когда власти принимали решение о снижении НДС.

"В 2004 году на пике экономического роста в стране государство сочло возможным снизить НДС на 2 процентных пункта. Я думаю, что стоило бы посчитать ту сумму, которую за эти годы бизнес от того снижения ставки получил", — сказал Макаров. "Повышение ставки НДС — мне на самом деле кажется, что это возврат к той ставке, которая была. Там было снижение, — кстати, никто не говорил, что это навсегда", — добавил он.

Депутат признал, что увеличение налоговой нагрузки никому не нравится. Однако для развития бизнеса, по его словам, важны не столько сами ставки налогов, сколько неизменность налоговых правил на протяжении длительного периода времени. "Ставки могут меняться, главное, чтобы правила этой ставки не менялись в течение того периода, который мы считаем значимым для бизнеса с точки зрения стабильности налоговой системы", – сказал Макаров.

Депутат напомнил, что президент РФ ставил задачу обеспечить стабильность налоговой системы на протяжении нескольких лет – и это было сделано, налоговые условия для бизнеса не менялись. При этом он подчеркнул, что остальные налоги не будут меняться и дальше. "Когда мы сегодня говорим о том, что отвергнуты остальные варианты – это и увеличение НДФЛ, и возможность введения налога с продаж, — ведь это и есть установление новых параметров налоговой системы как минимум на следующие шесть лет", – заявил Макаров.