Чижов рассказал о влиянии на ЕС возможных новых пошлин США на машины

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Если США введут новые пошлины на импорт автомобилей из Евросоюза, это может оказать серьезное влияние на экономику ЕС, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Чижов.

"Если президент (США — ред.) Дональд Трамп реализует свою угрозу по части автомобилей – это будет серьезно для экономики ЕС. В Германии, например, каждый шестой работающий занят в автопроме. Я видел цифры: США импортируют транспортных средств на 191 миллиард долларов, из них 42 миллиарда долларов – импорт из Евросоюза, а из этих 42 миллиардов 25 приходится на Германию", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп недавно пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. ЕС будет вынужден предпринять ответные шаги, если это произойдет, заявлял вице-президент ЕК Юрки Катайнен.

Читайте полный текст интервью с Владимиром Чижовым >>