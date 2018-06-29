Власти Крыма намерены сделать закрытым реестр инвесторов в рамках СЭЗ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Единый государственный реестр юридических лиц в рамках крымской свободной экономической зоны может быть закрыт для публичного пользования, сообщил первый заместитель министра экономического развития Крыма Андрей Кулик.

"Мы хотим закрыть ЕГРЮЛ. Это так называемая анонимизация инвесторов. Мы хотим их спрятать от назойливого ока недоброжелателей", — сказал Кулик журналистам.

По его словам, данную поправку предлагается внести в федеральный закон, регулирующий работу крымской СЭЗ. Изменения призваны стать одной из мер минимизации влияния санкций на иностранных инвесторов, которые хотят работать в крымском регионе.

Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года. СЭЗ предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.

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