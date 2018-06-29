Власти Крыма намерены сделать закрытым реестр инвесторов в рамках СЭЗ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Единый государственный реестр юридических лиц в рамках крымской свободной экономической зоны может быть закрыт для публичного пользования, сообщил первый заместитель министра экономического развития Крыма Андрей Кулик.
По его словам, данную поправку предлагается внести в федеральный закон, регулирующий работу крымской СЭЗ. Изменения призваны стать одной из мер минимизации влияния санкций на иностранных инвесторов, которые хотят работать в крымском регионе.
Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года. СЭЗ предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.
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