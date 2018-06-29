В Госдуме опровергли сообщения о введении налога на банковские переводы

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") опровергла информацию о введении налога на банковские переводы.

"Сейчас в интернете ходит "новость", что якобы с 1 июля переводы денежных средств с карты на карту будут облагаться налогом. Это неправда, людям не нужно поддаваться на такие провокации", — заявила депутат журналистам.

При этом она напомнила, что обязанность банков уведомлять налоговые органы об открытии счетов и вкладов граждан действует с 2014 года и только при условии наличия мотивированного запроса со стороны налогового органа (при проведении налоговой проверки, а также истребования документов или информации).

"Законом от 27 ноября 2017 года №343-ФЗ в Налоговый кодекс были внесены поправки, обязывающие банки с 1 июня 2018 года по запросам налоговых органов предоставлять справки по счетам в драгоценных металлах. Других изменений в нормы налогового контроля не вносилось, тем более касающихся введения налога на банковские переводы", — подчеркнула Гусева.

Парламентарий также отметила, что минимальные платежи никто отследить не сможет. Банк обязан уведомить налоговую службу только при операции с денежными средствами с суммой в 600 тысяч рублей и более.

"При этом можно попасть под подозрение для проведения последующей проверки, если на карту регулярно перечисляются ежемесячно крупные суммы, например, если гражданину регулярно поступает оплата за аренду жилья. Для проверки требуется официальное обоснование. И если интерес налоговиков все же возник, необходимо объяснить источник происхождения полученных денег (справками от работодателя, дарственными от родителей и т.д.). Но автоматически списывать налог с перевода на другую карту без обоснования они не смогут", — резюмировала первый зампред бюджетного комитета.