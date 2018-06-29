Министерские консультации России, Украины и ЕК по газу могут сохраниться

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Формат трехсторонних министерских консультаций РФ, Украины и ЕК по газу может сохраниться и в дальнейшем, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Вы задали вопрос отношений трех сторон. Надо сказать, что трехсторонних переговоров никогда не было, были трехсторонние консультации и между министерствами России и Украины. Могут сохраниться", — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли продолжение трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕК по газу.