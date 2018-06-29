Минтранс прокомментировал перспективу создания ВСМ в Чечню

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минтранс РФ в целом поддерживает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России и видит возможность серьезного мультипликативного эффекта от строительства в перспективе такой дороги в Грозный, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.
"Мы получили (поручение рассмотреть — ред.) несколько дней назад. Подготовим ответ в установленные сроки. Но в целом мы как министерство поддерживаем развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения. Тем более, если посмотреть на макрорегион, там Махачкала, Грозный, Ставрополь, Ростов-на-Дону", — сказала Лушников.
Он отметил, что это очень густонаселенная территория, демографически динамично развивающаяся. "Поэтому строительство там ВСМ в перспективе может дать очень серьезный мультипликативный эффект", — добавил замминистра.