Минэнерго не планирует спецвстречи с нефтяными компаниями по росту добычи

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компании РФ знают примерные параметры по увеличению добычи нефти после решения ОПЕК+, Минэнерго РФ не планирует специальной встречи с ними, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

ОПЕК+ 23 июля согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

"В принципе мы в постоянном конструктивном контакте с нашими компаниями, в ежедневном режиме, поэтому специально собираться нет необходимости. Мы обычно собираемся по мере необходимости. Сейчас компании ориентировочные цифры, которые могут быть взяты да основу для увеличения добычи, они уже знают", — сказал Новак.